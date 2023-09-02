Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армия России не только не сдала Работино, но и ещё берёт в плен боевиков ВСУ
В Сети появился райдер Михаила Шуфутинского
Лариса Долина вспомнила о скандале в одесской школе
Блогер Анастасия Ивлеева появилась на публике с сумкой-ковром
Певец Ярослав Сумишевский один воспитывает сына Мирослава после гибели жены
Рэпер Гуф три раза пережил искусственную смерть
Актриса Равшана Куркова смогла сохранить фигуру после родов благодаря йоге
Актер Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз
В Сети появилось последнее фото тяжелобольного Алексея Янина

Суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу

0:46
Мир

Киевский суд отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу.

Суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу
Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Об этом сообщил телеканал RT.

Олигарх может внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 млн руб.).

Ранее Коломойского подозревали в легализации имущества, полученного мошенничеством. Сообщается, что он вывел из страны через подконтрольные банки с 2013 год — 500 млн гривен. Ему может грозить до 12 лет тюремного срока с конфискацией имущества.

В феврале в доме Коломойского прошли обыски в рамках уголовного дела о махинациях, об уклонении от уплат таможенных платежей

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов

Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.

Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
Новая тактика ВС РФ делает мины более смертоносными — NYT
Новая тактика ВС РФ делает мины более смертоносными — NYT
Последние материалы
Суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу
Армия России не только не сдала Работино, но и ещё берёт в плен боевиков ВСУ
Ученые США провели исследование кокосовой воды: Здоровье в каждой капле
В Сети появился райдер Михаила Шуфутинского
Лариса Долина вспомнила о скандале в одесской школе
Блогер Анастасия Ивлеева появилась на публике с сумкой-ковром
Певец Ярослав Сумишевский один воспитывает сына Мирослава после гибели жены
Рэпер Гуф три раза пережил искусственную смерть
Актриса Равшана Куркова смогла сохранить фигуру после родов благодаря йоге
Актер Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников