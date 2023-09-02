Суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу

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Киевский суд отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу.

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Об этом сообщил телеканал RT.

Олигарх может внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 млн руб.).

Ранее Коломойского подозревали в легализации имущества, полученного мошенничеством. Сообщается, что он вывел из страны через подконтрольные банки с 2013 год — 500 млн гривен. Ему может грозить до 12 лет тюремного срока с конфискацией имущества.

В феврале в доме Коломойского прошли обыски в рамках уголовного дела о махинациях, об уклонении от уплат таможенных платежей