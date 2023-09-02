Ходаковский высказался о "чёрных воронках" и угрозе революции в России

Комбат "Востока" Александр Ходаковский назвал два возможных варианта развития событий в России — либо власть выпускает "чёрные воронки", либо общество "сносит власть".

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Ходаковский считает, что общество нужно охранять от самого общества.

Он отметил, что в России "чёрные воронки массово не носятся по ночам и церкви не взрывают".

Военачальник обеспокоен ростом противоречия между обществом и властью.

"Тут возможны два варианта: власть выпускает чёрные воронки или общество сносит власть вместе с почвой под ногами. И я вам скажу, что оба варианта равновозможны", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский предположил, что ностальгия по Иосифу Сталину является ностальгией по "сильной руке".

Ранее Александр Ходаковский назвал историю с установкой памятника Иосифу Сталину в России "токсичной".

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