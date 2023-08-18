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Ходаковский высказался об установке памятника Сталину в России

0:54
Общество

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему история с установкой памятника Иосифу Сталину получилась "токсичной".

Ходаковский высказался об установке памятника Сталину в России
Фото: "Ворошилов, Сталин, Вершинин" by не указан is licensed under CC BY 4.0.

Военачальник рассказал, что в 2014 году был наделён "безграничными возможностями", которые позволяли ему отдавать приказы о пускании пуль в головы.

Ходаковский заверил, что воздерживался от таких приказов.

Полковник объяснил, что в середине ХХ века Христу запрещали делать свою работу, поэтому сталинская эпоха "запомнилась иначе".

Бывший командир донецкой "Альфы" предложил Геннадию Зюганову, который приветствует установку памятников Сталину, возвести памятник императору Николаю Второму, чтобы выдать ему партбилет посмертно.

Ранее Мария Шукшина заступилась за священников, которые освятили памятник Сталину в Великих Луках.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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