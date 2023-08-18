Шукшина заступилась за священников, освятивших памятник Сталину

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Мария Шукшина отреагировала на новость о том, что в отношении священников, освятивших памятник Иосифу Сталину, проведут служебную проверку.

Фото: "Его Ворсейшество в ковровом отделе #ГУМ-а #Сталин" by trolleway is licensed under CC BY 2.0.

Шукшину возмутило сообщение о том, что епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) инициировал разбирательство вокруг ситуации с освящением монумента Сталину.

Она освежила в памяти священноначалия то, что во всех православных храмах пропели вождю наро­дов "вечную память". Она отметила, что Иосифа Виссарионовича отпевали как православного.

Сама Мария Шукшина присутствовала на открытии памятника в Великих Луках и произнесла на мероприятии торжественную речь, прославляющую Сталина.

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