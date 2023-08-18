Мария Шукшина отреагировала на новость о том, что в отношении священников, освятивших памятник Иосифу Сталину, проведут служебную проверку.
Шукшину возмутило сообщение о том, что епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) инициировал разбирательство вокруг ситуации с освящением монумента Сталину.
Она освежила в памяти священноначалия то, что во всех православных храмах пропели вождю народов "вечную память". Она отметила, что Иосифа Виссарионовича отпевали как православного.
Сама Мария Шукшина присутствовала на открытии памятника в Великих Луках и произнесла на мероприятии торжественную речь, прославляющую Сталина.
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