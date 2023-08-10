Марков прокомментировал антивоенные заявления основателя "Яндекса"

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему основатель "Яндекса" Аркадий Волож выступил против проведения спецоперации на Украине.

Фото: Wikimedia Commons

Марков назвал Воложа, который переехал в Израиль, несчастным. Политолог считает, что бывшего главу "Яндекса" Запад держит в заложниках, угрожая лишить его 2,3 млрд долларов.

Он уверен, что экс-гендиректора "Яндекса" спецслужбы Запада вынудили уйти со своего поста.

Марков назвал российские спецслужбы образцом гуманности, так как они позволили Воложу оставить себе все зарубежные активы "Яндекса".

Политический эксперт убеждён, что Волож испытывает благодарность к ФСБ и даже согласовал с ведомством текст своего "отречения от варварской России".

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