Покинувший Россию сооснователь "Яндекса" Волож выступил с антивоенным заявлением

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож впервые высказал своё отношение к проведению спецоперации на Украине.

Фото: Wikimedia Commons

Разорвавший все связи с "Яндексом" Волож выступил с антивоенным заявлением. Он позиционирует себя как родившийся в Казахстане израильский предприниматель.

Проведение СВО бизнесмен назвал "варварским вторжением". Он подчеркнул, что с 2014 года не живёт в России, однако чувствует свою ответсвенность за действия РФ.

Волож отметил, что верил в открытую, прогрессивную Россию, но в феврале 2022 года, по его словам, мир изменился.

Он объяснил, что у него было много причин, чтобы раньше не высказывать своё отношение к происходящему.

Ранее сообщалось, что жители Казахстана столкнулись с проблемой получения доступа к Яндексу.

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