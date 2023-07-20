В последнее время уровень насилия среди детей существенно увеличился. Они убивают друг друга, издеваются над животными и избивают сверстников. Детский психолог Дарья Дугенцова назвала основные причины жестокости в детском возрасте.
Во-первых, родители слишком сильно опекают своих детей. Зачастую они выполняют за ребёнка даже элементарные действия, из-за чего он не осознаёт, какие могут быть последствия.
"Детей совершенно не учат ответственности из-за гиперопеки", — отметила специалист.
Во-вторых, современные дети проводят слишком много времени за компьютером. В виртуальном мире умерший персонаж может возродиться, поэтому дети не понимают, что в реальности такого не будет. Они просто не придают значения убийству, подчеркнула психолог.
"Многие родители боятся темы смерти и просто избегают ответов. Это и есть фатальная ошибка. Ребёнку можно и нужно объяснять, что такое смерть, и не бояться этого", — объяснила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.
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