Психолог назвала причины насилия среди детей: "Они не знают, что такое убийство"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время уровень насилия среди детей существенно увеличился. Они убивают друг друга, издеваются над животными и избивают сверстников. Детский психолог Дарья Дугенцова назвала основные причины жестокости в детском возрасте.

Фото: ВКонтакте

Во-первых, родители слишком сильно опекают своих детей. Зачастую они выполняют за ребёнка даже элементарные действия, из-за чего он не осознаёт, какие могут быть последствия.

"Детей совершенно не учат ответственности из-за гиперопеки", — отметила специалист.

Во-вторых, современные дети проводят слишком много времени за компьютером. В виртуальном мире умерший персонаж может возродиться, поэтому дети не понимают, что в реальности такого не будет. Они просто не придают значения убийству, подчеркнула психолог.

"Многие родители боятся темы смерти и просто избегают ответов. Это и есть фатальная ошибка. Ребёнку можно и нужно объяснять, что такое смерть, и не бояться этого", — объяснила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

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