Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы

В деле об убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы появился подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фото: Global look press

Тело ребёнка было найдено в среду, 19 июля, в одном из столичных парков. Сам мальчик пропал накануне вечером, отправившись гулять с приятелем.

13-летний подросток, с которым гулял погибший, заявил, что не видел его в тот день. Однако камеры видеонаблюдения опровергли эту версию. В итоге молодой человек признался в содеянном.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире подозреваемого застиранную одежду, а также другие следы преступления. Мотивы убийства устанавливаются.

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