Полиция Москвы расследует загадочное убийство 11-летнего мальчика

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Москвы расследуют убийство 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Фото: ya.ru

Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в парке на юге Москвы. Силовики проводят весь необходимый комплекс розыскных мероприятий, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Тело ребёнка было найдено в среду, 19 июля, с колото-резаными ранами. В полицию обратилась мать мальчика, который ушёл гулять во вторник, 18 июля, с другом и не вернулся.

Дети пошли гулять на игровую площадку, а затем в парк. На камерах видеонаблюдения видно, что друг убитого один возвращается из парка. При этом он позднее заявил, что с погибшим не виделся.

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