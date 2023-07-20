Сотрудники правоохранительных органов Москвы расследуют убийство 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в парке на юге Москвы. Силовики проводят весь необходимый комплекс розыскных мероприятий, все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Тело ребёнка было найдено в среду, 19 июля, с колото-резаными ранами. В полицию обратилась мать мальчика, который ушёл гулять во вторник, 18 июля, с другом и не вернулся.
Дети пошли гулять на игровую площадку, а затем в парк. На камерах видеонаблюдения видно, что друг убитого один возвращается из парка. При этом он позднее заявил, что с погибшим не виделся.
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