Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства молодого человека на детской площадке в Челнах

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о процессе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту убийства парня в Набережных Челнах.

Фото: sledcom.ru

Как сообщает inkazan.ru, ЧП произошло в первых числах июля на одной из детских площадок города, где веселилась компания молодёжи. Отмечается, что местному жителю не понравилось поведение молодых людей, поэтому он порекомендовал им прекратить шуметь.

Однако отдыхающие не успокоились, что привело к конфликту. Житель Набережных Челнов вонзил нож в парня, который находился на детской площадке вместе с друзьями. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

Ранее стало известно, что в Пермском крае оштрафовали руководство школы, в которой произошла поножовщина между учениками, оставшимися без присмотра взрослых.

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