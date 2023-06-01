Прилепина возмутили слова Екатерины Шульман* о теракте против него

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Захар Прилепин отреагировал на слова политолога Екатерины Шульман*, которая высказалась о том, какими методами "отменяют" Z-спикеров.

Фото: https://vk.com/ekaterinashulman

Екатерина Шульман* объяснила, почему в Европе иногда недружелюбно относятся к россиянам, открыто выступающим против СВО. Она считает, что до таких граждан РФ проще дотянуться, в то время как активно выступающих сторонников проведения спецоперации на Украине в Европе совсем нет.

Цитату из речи бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Захар Прилепин привёл в своём Telegram-канале.

"Те, которые за войну, не выступают в Европе. Их не отменишь. Захара Прилепина отменяют не организаторы какого-то фестиваля, а взрывное устройство. Там происходят разборки совершенно другими методами", — сказала Шульман, отметив, что лоялистские публичные спикеры "лежат скучают".

Прилепин отметил, что данное высказывание показывает, как устроена демократия в либеральной голове.

"Ещё вчера — они учили нас, воспитывали нас и правили нами", — высказался Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Ранее Захар Прилепин рассказал о своём тяжёлом состоянии.

*внесёна Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента

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