Прилепин рассказал о своём тяжёлом состоянии: "Дело в том, что у тебя нет ножек"

Захар Прилепин, которого взорвали в автомобиле, в художественной форме рассказал о своём самочувствии.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Писатель опубликовал в своём ВК-аккаунте небольшое эссе на тему состояния своего здоровья.

Он назвал себя временным инвалидом.

"Дело в том, что у тебя нет ножек. Ты не можешь сбежать, чтоб всё исправить. Спинки у тебя как бы тоже нет. Всё это есть только если этим частям тела хочется поболеть", — пожаловался литератор.

Он рассказал об отёке лёгких, из-за чего у него возникают проблемы с дыханием и речью.

Прилепин отметил, что ранее ему уже приходилось претерпевать большие физические страдания.

"В былые времена зашивали без наркоза, выколупывая из тела пальцами огромные куски стёкол, поливали раскаленным свинцом, били железными предметами по голове", — объяснил писатель.

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что привлекает внимание медиков, ударяя стеклянным стаканом по тумбочке, так как не может нормально говорить.

Ранее Захар Прилепин поделился своими мыслями после покушения.

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Кто и как пытался убить Захара Прилепина?