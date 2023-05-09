Писатель Захар Прилепин рассказал, какие размышления занимают его во время госпитализации после покушения.
Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" признался, что ему не хотелось ничего писать в последние дни, так как после тяжёлого на потери апреля случился теракт.
Он отметил, что находит спасение от тревожных мыслей в работе.
"Но когда "думы" все-таки настигали, начиналась какая-то вакханалия. Ты думаешь то о России, то о генералах, то о предателях и о том, что на их фоне либералы — мошкара, то о её героях, то о философии и русской идее", — написал литератор в своём Telegram-канале.
Ранее Захар Прилепин вышел на связь и рассказал о покушении.
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