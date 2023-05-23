Пригожин рассказал о финале конкурса по созданию "российского YouTube"

Российский предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление относительно состоявшегося финала конкурса "Видеопереворот".

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

Бизнесмен принял непосредственное участие в организации проекта, став соучредителем и спонсором. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала заявление предпринимателя о проведенном конкурсе.

"23 апреля 2023 года состоялся финал конкурса "Видеопереворот", в котором я имел честь стать соорганизатором и спонсором. Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог-заменитель видеохостинга YouTube", — заявил Евгений Пригожин.

Участие во всероссийском конкурсе приняли более 200 проектов. Лучшие 19 команд получили многомиллионную грантовую поддержку. В настоящий момент они объединяются в единый коллектив.

"Среди них: команда "Дар", создавшая революционную поисковую систему видео на основе нескольких нейросетей; проект "Video 21", придумавший рекомендательную систему на основе контекста фото и видео", — указано в пресс-релизе конкурса.

Также в число финалистов попали команда "ЯRUS", которая создала не только видео-площадку, но и целую социальную сеть, проект "Ковчег", разработавший архив популярных видео русского YouTube, и другие достойные участники.