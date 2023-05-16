Депутат Госдумы РФ Чернышов обнародовал предсказание Жириновского о будущем России

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В своём Telegram-канале депутат Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал "предсказание", написанное покойным лидером партии Владимиром Жириновским.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Перебирая архивы, нашёл очень важные бумаги, которыми хочу поделиться. Записки с мыслями Владимира Вольфовича Жириновского", — написал Чернышов.

Жириновский утверждал, что в 2025 году произойдёт "объединение Русского мира" в границах СССР. Кроме того, первый лидер ЛДПР допустил, что до 2040 года может состояться объединение "в границах славянского мира".

Чернышов подчеркнул, что представленная записка не является единственной значимой находкой из архивов. Вице-спикер Государственной думы заверил, что в будущем он обнародует и другие, которые также заслуживают внимания.

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