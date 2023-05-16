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Депутат Госдумы РФ Чернышов обнародовал предсказание Жириновского о будущем России

0:55
Общество

В своём Telegram-канале депутат Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал "предсказание", написанное покойным лидером партии Владимиром Жириновским.

Депутат Госдумы РФ Чернышов обнародовал предсказание Жириновского о будущем России
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Перебирая архивы, нашёл очень важные бумаги, которыми хочу поделиться. Записки с мыслями Владимира Вольфовича Жириновского", — написал Чернышов.

Жириновский утверждал, что в 2025 году произойдёт "объединение Русского мира" в границах СССР. Кроме того, первый лидер ЛДПР допустил, что до 2040 года может состояться объединение "в границах славянского мира".

Чернышов подчеркнул, что представленная записка не является единственной значимой находкой из архивов. Вице-спикер Государственной думы заверил, что в будущем он обнародует и другие, которые также заслуживают внимания.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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