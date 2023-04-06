Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о проекте, который позволит общаться с Владимиром Жириновским. Узнавать мнение покойного политика по тем или иным вопросам позволит нейросеть.
Слуцкий выступил с заявлением, рассказав, что в России появится кибер-версия Владимира Жириновского.
Ране сообщалось, что Владимир Жириновский предсказал судьбу Максима Галкина*.
ЛДПР задалась целью "воскресить" своего покойного лидера с помощью политической нейросети. Искусственный интеллект будет выдавать мысли Жириновского на разные темы на основе научных трудов, публичных заявлений, писем и комментариев политика.
Использовать кибер-версию Жириновского планируют для "предсказывания и оценки будущего" на основе текущей обстановки в мире.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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