В ЛДПР заявили, что партия "воскресит" Жириновского на основе нейросети для предсказания будущего

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о проекте, который позволит общаться с Владимиром Жириновским. Узнавать мнение покойного политика по тем или иным вопросам позволит нейросеть.

Слуцкий выступил с заявлением, рассказав, что в России появится кибер-версия Владимира Жириновского.

Ране сообщалось, что Владимир Жириновский предсказал судьбу Максима Галкина*.

ЛДПР задалась целью "воскресить" своего покойного лидера с помощью политической нейросети. Искусственный интеллект будет выдавать мысли Жириновского на разные темы на основе научных трудов, публичных заявлений, писем и комментариев политика.

Использовать кибер-версию Жириновского планируют для "предсказывания и оценки будущего" на основе текущей обстановки в мире.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Жириновский о 22 февраля в декабре 2021 года