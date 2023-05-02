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Гештальт-терапевт рассказала, как выработать в себе многозадачность

1:42
Общество

Гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка объяснила, как научиться справляться с несколькими задачами, правильно распределяя время.

Гештальт-терапевт рассказала, как выработать в себе многозадачность
Фото: pixabay. com

Девятка посоветовала акцентировать своё внимание не на количестве, а на качестве своих дел. Она отметила, что умение выполнять несколько задач зависит от личных качеств человека.

Она рассказала, что тайм-менеджмент говорит о том, что не следует планировать больше трёх главных дел в день. Оставшееся время можно заполнять менее важной деятельностью. 

Ранее сообщалось, что в службе психологической помощи рекомендовали фрилансерам освоить тайм-менеджмент.

Специалист отметила, что некоторые дела не стоит пытаться совместить. Чтобы выполнить работу хорошо, иногда следует отложить мероприятие.

"Время может идти как быстрее, так и медленнее, в зависимости от увлеченности тем или иным делом. Поэтому пропишите детально весь процесс по минутам, вплоть до того, сколько занимает спуск на лифте. Затем перепроверьте тайминг, и только после этого вписывайте дело в график", — цитирует слова эксперта сайт Москва 24.

Девятка посоветовала разделять ответственность с близкими людьми, распределяя обязанности за воспитание детей, быт и уход за домашними любимцами.

"Чем выше нагрузка, тем необходимее развивать навык подключать помощников", — объяснила гештальт-терапевт.

Специалист рекомендует составлять списки дел и прописывать шаги, необходимые для их выполнения. Это, по её словам, поможет оценивать свои успехи.

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Как планировать свой день? Лучшие приемы тайм-менеджмента
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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