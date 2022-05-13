Для успешного перехода на работу фрилансером человек должен обладать высоким уровнем самодисциплины и уметь чётко планировать своё время. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.
"Ключевые для фрилансера качества — высокий уровень дисциплины и самоорганизованность. Следует придерживаться принципов тайм-менеджмента", — приводит слова эксперта издание.
Игонина пояснила, что фрилансер должен уметь правильно планировать свои цели и задачи для каждого отдельного проекта. Так он сможет повысить продуктивность и избежит профессионального выгорания, считает она.
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