Жительница Находки перевела мошенникам крупную сумму денег за "посылку от брата из-за границы"

Жительнице Находки Приморского края как-то раз пришла смс с заграничного телефонного номера. Написавший представился её двоюродным братом и попросил получить за него посылку из-за рубежа "с деньгами".

Как сообщает vostokmedia.com, 60-летняя женщина даже не усомнилась, что смс действительно написал её брат, часто бывающий за границей.

Жительница Приморья сразу согласилась помочь "родственнику", несмотря на то, что он предупредил её, что за получение загадочной посылки придётся заплатить крупный денежный сбор. При этом мошенники пообещал вернуть своей "сестре" все потраченные деньги, как только она получит почтовое отправление.

И даже здесь женщина не начала сомневаться в том, что абонентом действительно является её брат — ей даже в голову не пришло позвонить ему и проверить эту информацию.

Для оплаты "денежных сборов за посылку" жительнице Находки пришлось взять несколько кредитов и продать свой автомобиль.

И только переведя мошенникам 3 миллиона рублей, женщина, наконец, догадалась связаться с транспортной компанией, в которой ей сообщили, что посылки с таким трек-номером не существует. Потом потерпевшая позвонила брату, который заверил её, что никаких отправлений не посылал.

Сейчас дело доверчивой сестры расследует полиция.

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