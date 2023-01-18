Германская Wintershall Dea уходит из России после решения президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, сообщает издание oilcapital.ru.
В компании назвали это решение «экономической экспроприацией» и объявили о намерении покинуть Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".