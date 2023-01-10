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Telegraph India: Индия может ограничить закупки нефти в России

Экономика

Индия при определённых условиях может ограничить закупки нефти в России, сообщает издание Telegraph India. Ссылается оно при этом на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны.

Telegraph India: Индия может ограничить закупки нефти в России

В материале издания отмечается, что Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюз в отношении российской нефти, поскольку ограничение цен в 60 долларов за баррель мало повлияло на экспорт в эту страну.

"Источники сообщили, что ограничение не повлияло на импорт российской нефти, поскольку текущая цена составляет 53-56 долларов за баррель. Однако правительство взвешивает варианты, если цена превысит 60 долларов за баррель — тогда закупки будут ограничены — или если ЕС решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть", — цитирует статью индийского издания РИА "Новости".

На протяжении нескольких месяцев Индия закупает значительные объёмы сырой нефти в России. По данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остаётся крупнейшим экспортёром нефти в Индию. В декабре в Индию из России поступало 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки.

Индия является третьим по величине импортёром нефти в мире, она импортирует почти 80 процентов своей потребности в сырой нефти.

В начале декабря прошлого года страны Евросоюза, а также США, Австралия, Канада, Великобритания и Япония ввели так называемый потолок цен на российскую нефть. Это ограничение составляет 60 долларов за баррель.

В конце декабря президент России подписал указ, согласно которому с 1 февраля будет запрещён экспорт нефти в государства, которые поддержали потолок цен.

В Минэнерго РФ во вторник сообщили, что рассматривают меры по ограничению дисконта на поставляемую из Российской Федерации нефть. Пока возможные меры обсуждаются, но в ведомстве отметили, что будут внимательно следить за величиной скидок на российскую нефть.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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