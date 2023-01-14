Прилепин рассказал, что Хабенского подвергают травле после увольнения Назарова: "Дракон убил и тебя"

Писатель Захар Прилепин считает, что друзья Константина Хабенского организовали против него травлю за увольнение Дмитрия Назарова и его жены из МХТ им Чехова.

Прилепин напомнил, что Хабенский сыграл Алексея Турбина в фильме "Белая гвардия", поэтому осведомлён об "украинском национализме".

Писатель отмечает, что Хабенский воздержался от высказываний на тему СВО, однако жизнь его заставляет произнести своё мнение вслух. Прилепин высказался о том, что Хабенский уволил Дмитрия Назарова из театра, так как тот критиковал СВО.

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что после этого шага на Хабенского стали оказывать давление "старые добрые друзья".

"Костя, это правда?!?" "И ты. Как ты будешь жить с этим?" "Я не верила, но Дракон убил и тебя", — перечислил литератор вероятные нападки на худрука МХТ им Чехова Константина Хабенского.

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