Появились подробности увольнения Дмитрия Назарова из МХТ им Чехова, которому он отдал 20 лет жизни.
Константин Хабенский подписал приказ об увольнении народного артиста России Дмитрия Назарова из-за его слов против СВО.
"Московский комсомолец" сообщает, что худрук МХТ принял решение об увольнении маститого актёра и его супруги Ольги Васильевой после разговора с Назаровым.
По информации издания, актёр, известный широкому зрителю по сериалу "Кухня", позволил себе резкие высказывания по поводу проведения спецоперации на Украине. Сообщается, что он призывал "прекратить смерти и крови" в недавнем интервью журналистке Ксении Лариной.
Ранее Дмитрий Назаров отчитал Ивана Охлобыстина за призыв "гойда", отметив в стихах, что это клич опричников.
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