Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова уволили за протест против СВО: призывал прекратить смерти и крови

Появились подробности увольнения Дмитрия Назарова из МХТ им Чехова, которому он отдал 20 лет жизни.

Константин Хабенский подписал приказ об увольнении народного артиста России Дмитрия Назарова из-за его слов против СВО.

"Московский комсомолец" сообщает, что худрук МХТ принял решение об увольнении маститого актёра и его супруги Ольги Васильевой после разговора с Назаровым.

По информации издания, актёр, известный широкому зрителю по сериалу "Кухня", позволил себе резкие высказывания по поводу проведения спецоперации на Украине. Сообщается, что он призывал "прекратить смерти и крови" в недавнем интервью журналистке Ксении Лариной.

Ранее Дмитрий Назаров отчитал Ивана Охлобыстина за призыв "гойда", отметив в стихах, что это клич опричников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.