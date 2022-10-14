Актёр Дмитрий Назаров отчитал Охлобыстина: "Какая "гойда", парень? Ты опричник?"

Актёр сериала "Кухня" Дмитрий Назаров обратился с актёру Ивану Охлобыстину. Назарову не понравился клич звезды "Интернов" "гойда".

Народный артист России опубликовал в социальных сетях видео, на котором он читает стихотворение о проклятых опричниках, промышлявших грабежом, убийствами и другими бесчинствами среди мирного населения.

"Какая "гойда", парень? Ты опричник? Ты пёс цепной безумного царя?" — так начинается стихотворное творение Назарова.

Маститый актёр считает, что "гойда" — недостойный лозунг.

"Такое даже думать неприлично, ведь это лозунг грязного ворья", — гласят строки стохотворения в исполнении Назарова.

Клич "гойда" Охлобыстин произнёс с Красной площади на концерте в честь успешно проведённых референдумах В ДНР, ЛНР, Херсонский и Запорожских областях. Актёр призывал объявить спецоперацию на Украине "священной войной".