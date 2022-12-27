"Одноклассники" и СТС предложили пользователям примерить образы героев из сериалов

Социальная сеть "Одноклассники" и СТС использовали собственную технологию deepfake и разработали проект, благодаря которому пользователи способны поздравлять знакомых в образе персонажей.

"До конца новогодних каникул все желающие смогут легко и быстро примерить на себя лица героев популярных сериалов СТС", — отметили представители компании.

По её данным, за четыре дня пользователи перевоплотились 57 500 раз. Самым популярным образом оказалась героиня сериала "Жена олигарха" Альбина Барвашина. Как отметили в "ОК", можно использовать персонажей из следующих произведений:

"Кухня",

"Родком",

"Ивановы-Ивановы",

"Классная Катя",

"Корни",

"Гости из прошлого",

"Гранд".

"Чтобы получить новогоднее видео или фото, нужно перейти в сервис создания персональной анимации "Новый образ". После загрузки снимка из альбома в "ОК" или со своего устройства в приложении можно выбрать понравившийся образ и сделать видео", — объяснили в "Одноклассниках".

По словам главы проекта "Лента и Рекомендации" Алексея Сенникова, "ОК" — первая российская соцсеть, которая создала и внедрила технологию deepfake.

Ранее "Одноклассники" добавили новые заповедники и парки на собственную интерактивную карту.

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