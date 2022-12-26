"Одноклассники" добавили новые заповедники и парки на интерактивную карту соцсети

Десять новых заповедников, заказников, национальных и природных парков появились на интерактивной карте "Одноклассников".

Представители социальной сети пояснили, что проект реализуется вместе с агентством "Лес". Интерактивную карту можно использовать в качестве туристического справочника, позволяющего найти новые интересные места для зимнего отдыха.

На сегодняшний день карта включает 20 природных территорий России, среди которых есть особо охраняемые места, например, "Заповедное Подлеморье", национальные парки "Югыдва" и "Русский север".

Пользователи "Одноклассников" с помощью этого проекта уже планируют маршруты для семейных путешествий, находят базы отдыха, а также узнают информацию о ресторанах и кафе, расположенных неподалёку от заповедников.

Кроме того, россиянам предлагают установить стикерпак, созданный совестно с орнитологами. На стикерах изображены редкие птицы, занесённые в Красную книгу, такие как скопа, сапсан, белоплечий орлан, филин и белоголовый сип.