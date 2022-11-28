Психолог Юлия Савинова объяснила, как не допустить развитие зависимости от ставок на спорт. Также специалист перечислила способы, которые позволят не обеднеть в этой ситуации.
Эксперт порекомендовала сразу понять, сколько можно потратить средств и при этом не понизить своё качество жизни. Ещё психолог призвала делать ставки с близкими и без букмекеров.
"Так ваши деньги точно останутся в семье. Всегда кто-то из родных заметит, что вы перестаёте контролировать траты, и скажет вам об этом", — добавила Савинова, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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