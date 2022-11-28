Психолог Савинова посоветовала делать ставки на спорт только с родными людьми

Психолог Юлия Савинова объяснила, как не допустить развитие зависимости от ставок на спорт. Также специалист перечислила способы, которые позволят не обеднеть в этой ситуации.

Эксперт порекомендовала сразу понять, сколько можно потратить средств и при этом не понизить своё качество жизни. Ещё психолог призвала делать ставки с близкими и без букмекеров.

"Так ваши деньги точно останутся в семье. Всегда кто-то из родных заметит, что вы перестаёте контролировать траты, и скажет вам об этом", — добавила Савинова, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".