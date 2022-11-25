Национальный комитет индустрии видеоигр КНР объявил о победе игровой зависимостью среди детей и подростков.
В ведомстве пояснили, что введённые ограничения, в том числе прямой запрет на продолжительные игровые сессии, дали свои результаты. Три четверти китайцев младше 18 лет теперь проводят с гаджетами в руках не более трех часов в неделю. В то же время чиновники признали, что 25% подростков в Китае научились обходить эти ограничения.
Год назад китайские власти законодательно разрешили детям играть в компьютерные игры по одному часу только три дня в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье.
Ранее московские психологи опубликовали результаты исследования, которые гласят, что зависимость от Интернета грозит чрезмерно послушным детям.
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