На Wildberries завели административное дело за продажу поддельной продукции бренда Adidas, пишет Telegram-канал Mash. Маркетплейс могут оштрафовать на сумму, пятикратно превышающую стоимость товаров с конфискацией.
Проведённая полицейскими контрольная закупка показала, что весь ассортимент товара — копия бренда, а товарный знак Adidas нанесён незаконно. При отсутствии у производителей документов Wildberries "давал им немного денег", а затем от своего имени осуществлял продажи товара. Так, из 850 пар кроссовок, находившихся в продаже в Wildberries, 650 продавались от имени самого маркетплейса.
К слову, о неоригинальности продукции свидетельствовали и отзывы покупателей, которые жаловались на неприятный запах, следы клея и кривые швы.
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