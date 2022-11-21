Mash: на Wildberries завели административное дело за продажу подделок Adidas

На Wildberries завели административное дело за продажу поддельной продукции бренда Adidas, пишет Telegram-канал Mash. Маркетплейс могут оштрафовать на сумму, пятикратно превышающую стоимость товаров с конфискацией.

Проведённая полицейскими контрольная закупка показала, что весь ассортимент товара — копия бренда, а товарный знак Adidas нанесён незаконно. При отсутствии у производителей документов Wildberries "давал им немного денег", а затем от своего имени осуществлял продажи товара. Так, из 850 пар кроссовок, находившихся в продаже в Wildberries, 650 продавались от имени самого маркетплейса.

К слову, о неоригинальности продукции свидетельствовали и отзывы покупателей, которые жаловались на неприятный запах, следы клея и кривые швы.