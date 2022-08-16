"Ягодки" держались недолго: компания Wildberries работает под прежним названием

В интернет-магазине Wildberries никак не могут окончательно определиться с названием. Ещё день назад оно было изменено на "Ягодки", а сегодня, 16 августа, всё опять выглядит как раньше — на фиолетовом фоне в верхней части сайта снова красуется привычное покупателям название Wildberries, сообщает EADaily.

15 августа интернет-ритейлер решил сменить своё прежнее название на его русский аналог — "Ягодки". В то же время новое название появилось лишь на главной странице, в остальных же разделах, таких как "Работа в Wildberries" или "Продавайте на Wildberries", а также в мобильном приложении магазина, оно не изменилось.

Позже в пресс-службе компании уточнили, что смену названия провели в рамках акции "Чёрная пятница", и внешний вид сайта также был адаптирован к этому маркетинговому ходу.

Ранее глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ответ на предложение глава Минпромторга РФ Дениса Мантурова по поводу изменения иностранных названий на их русские аналоги говорила, что подумает над русификацией наименования маркетплейса.