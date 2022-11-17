Ксения Собчак принесла публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову и рассказала об участи своих соратников.
Журналистка объяснила, что её молодые коллеги — Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.
"Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем, — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак выразила надежду на то, что правоохранительные органы и суд проявят сочувствие и снисхождение к её коллегам.
"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — высказалась журналистка.
Ранее Ксения Собчак сообщила, что после обысков "релоцировала" свою команду за границу.
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