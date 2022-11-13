Собчак сообщила, что после обысков "релоцировала" свою команду за границу

Ксения Собчак ответила на нападки Любови Соболь* и рассказала, как позаботилась о членах своей журналистской команды, над которыми нависла угроза арестов.

Собчак отреагировала на "разоблачение" активистки группы Алексея Навального** Любови Соболь, которая поставила ей в вину неверие в то, что начнётся спецоперация на Украине. Она припомнила журналистке также старую историю об участии в президентских выборах.

Соболь призвала перевезти команду Собчак за рубеж, обвинив знаменитость в том, что она предала идеалы журналистики.

Ксения объяснила соратнице Навального, что занимается спасением людей.

"Пока вы боретесь за прекрасную России будущего в твиттере, прикрываясь высокими идеями и идеалами, мы молча помогаем конкретным людям конкретными делами в России", — объяснила Собчак.

Журналистка рассказала, что проявила заботу о своих соратниках.

"Как только у меня начались обыски — вся команда телеграма была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным. Потому что наша общая позиция остаётся прежней: чтобы помогать людям в России — надо работать в России", — выразила свою позицию Ксения Анатольевна.

* включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** * физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.