Бывшего участника "Дома-2" задержали в Санкт-Петербурге

Экс-участника телешоу "Дом-2" Руслана Перова задержали сотрудники полиции после его участия в вооружённом конфликте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Всё началось возле ТК "Невский центр", возле которого выпившие молодые людистали вести себя фривольно по отношению к несовершеннолетним девушкам. Друзья девушек пытались их защитить, в результате между сторонами началась драка. Позже конфликт принял угрожающий оборот, когда в руках отдельных его участников появилось огнестрельное оружие.

Перов был задержан полицейскими на следующий день после потасовки. Он признал, что принимал участие в драке.