Экс-участника телешоу "Дом-2" Руслана Перова задержали сотрудники полиции после его участия в вооружённом конфликте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Всё началось возле ТК "Невский центр", возле которого выпившие молодые людистали вести себя фривольно по отношению к несовершеннолетним девушкам. Друзья девушек пытались их защитить, в результате между сторонами началась драка. Позже конфликт принял угрожающий оборот, когда в руках отдельных его участников появилось огнестрельное оружие.
Перов был задержан полицейскими на следующий день после потасовки. Он признал, что принимал участие в драке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.