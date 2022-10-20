Петербург выдвинули на звание самого грязного города России

В Санкт-Петербурге уже почти на протяжении года остаются нерешенными проблемы с вывозом и утилизацией отходов, начавшиеся со стартом так называемой "мусорной реформы". В связи с этим активисты "Города перемен" направили заявку о включении Северной столицы в Книгу рекордов России как самого грязного города в стране.

Общественники в своем новом видеоролике отмечают, что Санкт-Петербург — действительно уникальный город, и поэтому движение "Город перемен" хочет отметить один из самых главных "рекордов" культурной столицы. По мнению активистов, Петербург достоин войти в Книгу рекордов России как самый грязный город.

Первого января 2022 года в Северной столице стартовала "мусорная реформа", в рамках которой новый подрядчик — "Невский экологический оператор" — приступил к своим обязанностям без должной подготовки. В итоге все новогодние праздники дворы и улицы Петербурга буквально утопали в мусоре, что создавало "непередаваемое зрелище".

Весной и летом, как иронично напоминают активисты, городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым "потрудились на славу". По всей видимости, именно ради попадания в Книгу рекордов они старательно игнорировали пыль, мусор и незаконные свалки, запустив город настолько, что улицы заполонили крысы. При этом сроки запуска мусороперерабатывающих заводов были сдвинут на 2024 год. Таким образом, в переработке мусора в ближайшее время каких-либо изменений ждать не стоит, и похоже, что в следующем году Петербург уже готов побить собственный рекорд.

"Мы отстали, наверное, от всего остального мира с обращением твердых коммунальных отходов на несколько десятков лет — сегодня уже не секрет. Тарифы на мусор с 1 июля значительно увеличились, больше чем на 25%", — прокомментировала ситуацию руководитель регионального центра общественного контроля НП "ЖКХ контроль" Алла Бредец.

Активисты, со своей стороны, не стали откладывать дело в долгий ящик, нашли сайт Книги рекордов России и составили подробную заявку о присвоении Петербургу статуса рекордно грязного города.

Напомним, о том, что губернатор Александр Беглов имеет все шансы довести Северную столицу до звания самого грязного города России, ранее заявлял координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. По его мнению, такой сценарий возможен в случае, если в самое ближайшее время Смольный не предпримет необходимых мер для устранения проблемы. Однако для этого, убежден Костров, Александру Дмитриевичу нужно что-то делать со своей командой, так как она у него "никакая".