Собчак о Невзорове*: Был доверенным лицом Путина и прососался ко всем бюджетам

Ксения Собчак припомнила журналисту Александру Невзорову* все его грехи в ответ на резкие обвинения в свой адрес.

Невзоров обвинил Собчак в том, что она "договорилась с режимом" и якобы называла украинцев фашистами.

Журналистка опровергла данные заявления и рассказала о тёмном прошлом журналиста.

"Кстати, о фашизме вы лично знаете не понаслышке, не правда ли?… Все помнят, что вы говорили о штурме телецентра в Вильнюсе и гибели мирных людей, о "наших", о Чечне, как вы топили за Верховный совет против ненавидимых вами "демократов" и тусовались с красно-коричневыми", — выдала Ксения все известные ей неприглядные факты биографии Невзорова.

Собчак возмущена тем, что её обвиняет человек, который, по её словам, "за 30 лет присосался буквально ко всем бюджетам, в том числе к самому Путину, будучи его доверенным лицом".

"Мне часто говорят про стулья, так вот мой скромный набор блекнет перед гостинным гарнитуром, который собрал себе господин Невзоров", — написала журналистка, намекая на популярную фразу о попытках усидеть на двух стульях.

Ксения Анатольевна уверена, что Невзоров предаст новых патронов также, как и предал прежних.

"Останется на коне при любой власти — потому что своего лица нет, только приспособленческая маска. Если кто и есть настоящая духовная обслуга — это вы", — ответила Собчак журналисту.

Ранее Ксения Собчак пристыдила Сергея Шнурова за травлю Невзорова*.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.