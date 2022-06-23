Собчак пристыдила Шнурова за травлю Невзорова*

Ксения Собчак рассказала, что думает о поведении Сергея Шнурова, который написал оскорбительную песню о своём друге Александре Невзорове*.

Журналистка вспомнила, что Шнуров внезапно переменил к ней отношение, когда вновь женился. Звезда припомнила шоумену его оскорбительную песню про своего сына Платона.

Собчак укорила лидера группы "Ленинград" за то, что он так легко предал приятеля, с которым, по словам Ксении, они вместе критиковали власть.

Ксения отметила, что даже Владимир Соловьёв не позволяет себе нападать на Андрея Макаревича, помня о том, что они когда-то дружили.

Пост Ксении Анатольевны о Шнурове в её микроблоге провисел всего лишь несколько минут. Журналистка почему-то удалила свою публикацию.

Ранее Александр Невзоров отреагировал на песню, которую сочинил про него Шнуров. Журналист выразил уверенность в том, что солисту "Ленинграда" заплатили за публичную травлю. При этом он не стал ругать бывшего приятеля, отметив, что "не мочится на могилы друзей".

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