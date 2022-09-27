Семён Слепаков спел песню про спецоперацию на Украине

Комик Семён Слепаков исполнил песню про спецоперацию на Украине, рассказывающую о терзаниях сомневающегося россиянина.

Музыкант разместил в своём микроблоге видео, на котором исполняет песню в стиле кантри под названием "Не всё так однозначно".

Юморист рассказывает историю от лица незадачливого гражданина, который не спешит делать однозначные выводы о том, что видит.

Герой Слепакова признаётся, что события на Украине его расстроили, однако потом он пришёл к выводу о том, что "не всё так однозначно".

Позже терзающийся мужчина увидел жену в постели с начальником, однако предпочёл сделать тот же вывод — не всё так однозначно.

25 февраля Слепаков обратился с пацифистским воззванием к Владимиру Путину.