Комик Семён Слепаков исполнил песню про спецоперацию на Украине, рассказывающую о терзаниях сомневающегося россиянина.
Музыкант разместил в своём микроблоге видео, на котором исполняет песню в стиле кантри под названием "Не всё так однозначно".
Юморист рассказывает историю от лица незадачливого гражданина, который не спешит делать однозначные выводы о том, что видит.
Герой Слепакова признаётся, что события на Украине его расстроили, однако потом он пришёл к выводу о том, что "не всё так однозначно".
Позже терзающийся мужчина увидел жену в постели с начальником, однако предпочёл сделать тот же вывод — не всё так однозначно.
25 февраля Слепаков обратился с пацифистским воззванием к Владимиру Путину.
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