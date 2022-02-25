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Автор Елена Былкина

Слепаков обратился к Путину: "Давайте найдём выход из чудовищной ситуации"

Общество

Шоумен Семён Слепаков обратился к Владимиру Путину с антивоенным призывом. Он вспомнился авторитеты прошлого и попросил оценить всё происходящее на Украине глазами Высоцкого, Солженицына, Никулина.

Слепаков обратился к Путину: "Давайте найдём выход из чудовищной ситуации"

Семён Слепаков обратился с уважительной речью к главе РФ, выразив надежду на то, что его видеообращение дойдёт до Путина несмотря на то, что тот не пользуется интернетом.

Комик отметил, что президент РФ обладает хорошим вкусом и ценит творческое наследие талантов прошлого.

"Мы родились и выросли в одной большой стране под названием Советский Союз. Я там жил чуть меньше, Вы чуть дольше. Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками", — сказал шоумен в своей речи.

Слепаков отметил, что ему, равно как и президенту РФ, дороги одни и те же советские писатели, артисты, музыканты и юмористы.

"К сожалению, большинства из них сейчас уже нет, но их творчество сделало нас тонкими людьми, способными сопереживать и любить. Дорогой Владимир Владимирович, как вы думаете, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли", — задался вопросом юморист.

Слепаков напомнил Путину о его дружбе с Михаилом Жванецким, который родился и вырос в Одессе.

"Как бы на это посмотрел Владимир Семёнович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с лёгкостью можете цитировать. Его военные песни являются частью нашей патриотической культуры. Если бы Владимир Семёнович писал бы песню о военной операции в Украине, то мне кажется вряд ли бы его посыл был таким же, как он был в тех его военных песнях", — отметил шоумен.

Поэт-песенник перечислил имена людей, которые, по его мнению, не одобрили бы происходящее на Украине.

"Могли ли себе такое представить Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль, Аркадий и Борис Стругацкие, Александр Солженицын. Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами. Думаю, этого они себе представить не могли", — выразил своё мнение Слепаков.

Комик предположил, что ему мог бы на это возразить Путин.

"Вы наверное ответите, что они были бы не менее шокированы тем, что происходило в последние годы на Донбассе. Это правда, но не уверен, что это для них оправдало бы то, что происходит в Украине сейчас", — отметил юморист.

Слепаков призвал лидера государства найти другой выход из сложившейся ситуации.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я знаю, что вы чтите память наших предков и наших духовное наследие. Прошу, давайте из уважения к памяти тех, кто делал нас лучше, добрее и чище, найдём какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации. Я понимаю, что всё уже зашло очень далеко, но у вас наверняка получится что-то изменить, если вы сочтёте это необходимым, ведь мы с украинцами — одно культурное целое", — заключил шоумен.

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СЕМЕН СЛЕПАКОВ ОБРАТИЛСЯ К ПУТИНУ!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы юрий никулин андрей миронов семён слепаков владимир путин михаил жванецкий владимир меньшов владимир высоцкий
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