Политолог Рар о предательстве Польши и Прибалтики: "Эмоциональная политика"

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что европейские страны, ограничивая или запрещая выдачу виз для россиян, ударяют в первую очередь по рядовым гражданам РФ.

Рар отметил, что Евросоюз своими решениями попирает один из первостепенных принципов западной идеологии — верховенство прав человека.

Ранее сообщалось, что ЕС мстит россиянам с помощью виз за срыв "цветной революции".

Он подчеркнул, что Франция и Германия не препятствуют въезду россиян, а другие страны, такие как Греция, Италия, Испания, даже заинтересованы в визитах российских туристов. Самыми ярыми противниками России оказались Польша, Латвия, Литва и Эстония.

"Государства, которые ввели ограничения — самые острые критики всего, что происходит в РФ. Это уже эмоциональная политика некой морали", — цитирует слова политолога "Народные новости".

Рар назвал такой подход недальновидным.

"Российские бизнесмены, которых якобы хотят наказать в Европе, имеют двойные гражданства, поэтому продолжат ездить в ЕС. Дипломаты тоже сохранят возможность въезда. А вот простые граждане, собиравшиеся в Европу по гуманитарным соображениям, к родственникам или просто посмотреть на жизнь людей, получается, наказаны", — выразил свою точку зрения политолог.