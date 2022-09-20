Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что европейские страны, ограничивая или запрещая выдачу виз для россиян, ударяют в первую очередь по рядовым гражданам РФ.
Рар отметил, что Евросоюз своими решениями попирает один из первостепенных принципов западной идеологии — верховенство прав человека.
Ранее сообщалось, что ЕС мстит россиянам с помощью виз за срыв "цветной революции".
Он подчеркнул, что Франция и Германия не препятствуют въезду россиян, а другие страны, такие как Греция, Италия, Испания, даже заинтересованы в визитах российских туристов. Самыми ярыми противниками России оказались Польша, Латвия, Литва и Эстония.
"Государства, которые ввели ограничения — самые острые критики всего, что происходит в РФ. Это уже эмоциональная политика некой морали", — цитирует слова политолога "Народные новости".
Рар назвал такой подход недальновидным.
"Российские бизнесмены, которых якобы хотят наказать в Европе, имеют двойные гражданства, поэтому продолжат ездить в ЕС. Дипломаты тоже сохранят возможность въезда. А вот простые граждане, собиравшиеся в Европу по гуманитарным соображениям, к родственникам или просто посмотреть на жизнь людей, получается, наказаны", — выразил свою точку зрения политолог.
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