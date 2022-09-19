ЕС мстит россиянам с помощью виз за срыв "цветной революции"

Евросоюз надеялся, что россияне устроят в стране "цветную революцию". EADaily пишет, что Европа ограничила выдачу виз гражданам РФ, так как надежды не оправдались.

19 сентября власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии запретили россиянам посещать свои страны с туристическими, деловыми, культурными, научными и спортивными целями. В счёт не идут шенгенские визы. Лазейку оставили только для "борцов с режимом", которые могут совершить "калининградский транзит".

Туристические визы перестали оформлять Болгария, Бельгия, Нидерланды, Дания, Мальта, Румыния, Норвегия.

Упрощённый режим и право на многократный въезд в ЕС получила ограниченная категория граждан РФ — предприниматели, журналисты, учёные, деятели культуры. Каждый запрос на визу рассматривают в индивидуальном порядке.