Пол Робертс: изменив характер СВО, Россия обречена на победу

Американский политолог Пол Крэйг Робертс, проанализировав события на Украине, пришёл к интересному выводу:

Россия долго надеялась найти общий язык с Западом, даже позволяла себя ради этого унижать, поэтому непозволительно либеральничала с Киевом и его кураторами. Теперь Москва очнулась. Игры кончились. Россия начала действовать так, что скоро "США и их марионетки в НАТО" пожалеют о своей антироссийской политике.

Трудно с таким выводом не согласиться, учитывая, что наши — российские — политологи говорят то же самое. Но из уст американца услышать это всё-таки неожиданно, хотя Робертс, при Рейгане работавший в администрации президента, сильно отличается от коллег-соотечественников

Он прямо говорит, что

"цветные революции" — акции ЦРУ;

Евромайдан 2014 года — операция США против России;

решение российских властей вести войну с минимальными ресурсами и без намерения уничтожить правительство в Киеве, не останавливая поставки оружия из стран Запада — большая ошибка.

"Теперь, после унизительного для неё прорыва ВСУ в Харьковской области, Россия, которая не отступит от своих целей, изменит характер своей спецоперации. Я буду удивлён, если Россия, безусловно превосходящая по силе, быстро не восстановит контроль над военной ситуацией в Донбассе. Но украинский успех, каким бы ограниченным или временным он ни был, обрёк "ограниченную операцию" Путина на изменение способа ведения боевых действий", — говорит Робертс.

По мнению американского аналитика, "Кремль должен вести настоящую войну и свергнуть правительство в Киеве, предварительно уничтожив правительственную и гражданскую инфраструктуру, которая позволяет украинскому режиму приобретать всё более опасное западное оружие".