Пол Робертс: изменив характер СВО, Россия обречена на победу

Американский политолог Пол Крэйг Робертс, проанализировав события на Украине, пришёл к интересному выводу:
Россия долго надеялась найти общий язык с Западом, даже позволяла себя ради этого унижать, поэтому непозволительно либеральничала с Киевом и его кураторами. Теперь Москва очнулась. Игры кончились. Россия начала действовать так, что скоро "США и их марионетки в НАТО" пожалеют о своей антироссийской политике.
Трудно с таким выводом не согласиться, учитывая, что наши — российские — политологи говорят то же самое. Но из уст американца услышать это всё-таки неожиданно, хотя Робертс, при Рейгане работавший в администрации президента, сильно отличается от коллег-соотечественников
Он прямо говорит, что
"Теперь, после унизительного для неё прорыва ВСУ в Харьковской области, Россия, которая не отступит от своих целей, изменит характер своей спецоперации.
Я буду удивлён, если Россия, безусловно превосходящая по силе, быстро не восстановит контроль над военной ситуацией в Донбассе. Но украинский успех, каким бы ограниченным или временным он ни был, обрёк "ограниченную операцию" Путина на изменение способа ведения боевых действий", — говорит Робертс.
По мнению американского аналитика, "Кремль должен вести настоящую войну и свергнуть правительство в Киеве, предварительно уничтожив правительственную и гражданскую инфраструктуру, которая позволяет украинскому режиму приобретать всё более опасное западное оружие".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.