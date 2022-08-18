Эксперты оценили сборы ребёнка в школу в этом году: не менее 20 тысяч

В Росстате подсчитали, что родители мальчика-первоклассника потратят на его сборы около 22 тысяч рублей. Собрать в школу девочку выйдет на четыре тысячи дороже. В расходы включены покупки канцтоваров, школьные принадлежности, одежда и обувь.

"По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку — на 11,25%", — заявили в ведомстве.

По словам руководителя Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса Марии Астафьевой, цена на школьные принадлежности в этом году выросла на 15%.

"Для производства канцелярских товаров часто используется сырьё, которое приобретается за границей. Тетради подорожали примерно на 10%, ручки — на 20%, рюкзаки — на 15%, пластилин и акварель — на 10%", — объяснила эксперт в беседе с изданием Москва 24.