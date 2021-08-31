Сотрудники Росстата посчитали сколько в среднем уходит денег на подготовку первоклассника к школе. По данным исследования, мальчика можно собрать за 19 тысяч рублей, девочку — за 24 тысячи рублей. Это больше на четыре и три процента соответственно, чем в прошлом году.
Представители Росстата заявили, что подорожание — ниже уровня инфляции, что говорит о схожести с 2020 годом.
В Подмосковье действует услуга "Скоро в школу" для:
Суть этой услуги в необходимости одного заявления на всю социальную помощь, вместо нескольких, на каждую меру.
Кроме того, благодаря услуге родителям с низкими доходами и детьми-инвалидами выплатят 13 тысяч рублей. Многодетные семьи получат по три тысячи рублей на каждого учащегося.
Также сотрудники соцслужбы дадут первоклассникам из семей с маленькими доходами рюкзак с канцелярией.
"Мы ежегодно поддерживаем такие семьи и вручаем им губернаторский школьный набор — рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Беззаявительно такой подарок в этом году уже получили 3,5 тыс. семей первоклассников", — заявила министр соцразвития Московской области Ирина Каклюгина.
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