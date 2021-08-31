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В Подмосковье родители школьников получат выплаты по новой комплексной услуге

Общество

Сотрудники Росстата посчитали сколько в среднем уходит денег на подготовку первоклассника к школе. По данным исследования, мальчика можно собрать за 19 тысяч рублей, девочку — за 24 тысячи рублей. Это больше на четыре и три процента соответственно, чем в прошлом году.

В Подмосковье родители школьников получат выплаты по новой комплексной услуге

Представители Росстата заявили, что подорожание — ниже уровня инфляции, что говорит о схожести с 2020 годом.

В Подмосковье действует услуга "Скоро в школу" для:

  • многодетных семей;
  • родителей с доходом ниже прожиточного минимума. 

Суть этой услуги в необходимости одного заявления на всю социальную помощь, вместо нескольких, на каждую меру.

Кроме того, благодаря услуге родителям с низкими доходами и детьми-инвалидами выплатят 13 тысяч рублей. Многодетные семьи получат по три тысячи рублей на каждого учащегося.

Также сотрудники соцслужбы дадут первоклассникам из семей с маленькими доходами рюкзак с канцелярией.

"Мы ежегодно поддерживаем такие семьи и вручаем им губернаторский школьный набор — рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Беззаявительно такой подарок в этом году уже получили 3,5 тыс. семей первоклассников", — заявила министр соцразвития Московской области Ирина Каклюгина.

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Что такое социальное казначейство и услуга «Скоро в школу». Брифинг Ирины Каклюгиной. Прямой эфир
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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