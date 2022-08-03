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Благотворительность: эксперт пояснила, как не попасть на мошенников на улице

Общество

Психолог, координатор проекта "Теплый дом" фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Андреева в комментарии Pravda.Ru рассказала, как не нарваться на мошенников на улице среди тех, кто собирает деньги на благотворительность.

Благотворительность: эксперт пояснила, как не попасть на мошенников на улице

По мнению эксперта, серьёзные благотворительные организации не занимаются на улице сбором финансовых средств.

"Благотворительные организации не собирают деньги на улицах, только в рамках каких-то акций. Если идёт человек и говорит, что он волонтёр, и просит пожертвовать в прозрачный ящик, то это точно мошенник. Потому что это не может быть передвижной ящик, он должен стоять на одном месте. На сайте организации должно быть указано про то, что проходит такая-то конкретно акция", — отметила она.

В то же время координатор проекта "Тёплый дом" добавила, что лица, которые стоят на улицах, не берут "живые деньги", они предлагают подписаться на пожертвования.

Кроме того, Андреева порекомендовала поинтересоваться у волонтёров, которые собирают деньги на улице, в рамках какой акции они это делают, где можно посмотреть данную информацию, а также отчёты о проделанной работе.

"Обычно все это отсутствует", — резюмировала она.

По словам психолога, есть всего три организации, которые фандрайзят на улице, остальные — мошенники и их довольно много.

"Это "Детские деревни SOS", это "Гринпис" и "Красный Крест". Они не собирают пожертвования. Они предлагают подписаться на пожертвования", — заключила собеседник Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что главный инструмент мошенников - социальный инжиниринг.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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