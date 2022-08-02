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Аналитик Осадчий: главный инструмент мошенников – социальный инжиниринг

Экономика

Преимущественно крадут деньги с карт с помощью социальной инженерии. Об этом заявил начальник аналитического отдела Банка БКФ Максим Осадчий, отвечая на вопрос Pravda. Ru о том, в каких случаях опасно платить банковской картой.

Аналитик Осадчий: главный инструмент мошенников – социальный инжиниринг

По словам специалиста, зачастую аферисты обманом заставляют сообщать необходимую им информацию, благодаря которой можно вывести деньги со счёта. Он отметил, что в этом случае жертвами мошенников, как правило, становятся финансово неграмотные люди. Часто — пенсионеры.

"Основной инструмент мошенников — это социальный инжиниринг", — сказал специалист.

Осадчий также подчеркнул: в интернете можно столкнуться с фальшивыми сайтами, которые "шифруются" под сайт банка, онлайн-магазина и т. п.

"Ваши деньги сразу идут мошенникам. Причём они могут подделывать сайты крупных банков, изменяя, например, одну букву в названии ресурса. Человек при опечатке попадает на такой сайт, а уже дальше — в руки мошенников", — пояснил собеседник издания.

Чтобы не стать жертвой аферистов, Осадчий порекомендовал россиянам соблюдать следующие правила:

  • Не отдавать свою карту незнакомым людям, например, официантам в ресторане (аферисты могут сфотографировать обратную сторону карты с CVV-кодом и начать использовать её в своих целях);
  • Знакомиться со свежей информацией о трюках карточных мошенников — они идут в ногу со временем, регулярно обновляя свои методы;
  • Пользоваться только проверенными торговыми площадками и избегать денежных операций на подозрительных ресурсах.

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Автор: Юлия Миленина
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