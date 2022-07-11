Картина российского режиссёра вошла в десятку самых просматриваемых фильмов на Netflix в США.
Согласно рейтингу американского стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix, одной из самых популярных картин стал фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" (2008 г.). В картине главные роли исполняют Анджелина Джоли, Морган Фримен и Константин Хабенский.
Фильм Бекмамбетова занимает шестое место в топе самых просматриваемых фильмов.
В студии Бекмамбетова Bazelevs радуются такому достижению. В аккаунтах компании в социальных сетях отмечают, что зрительское признание стало для них "внезапным поводом для гордости".
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