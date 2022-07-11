Фильм Тимура Бекмамбетова вошёл в десятку самых популярных картин на Netflix

Картина российского режиссёра вошла в десятку самых просматриваемых фильмов на Netflix в США.

Согласно рейтингу американского стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix, одной из самых популярных картин стал фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" (2008 г.). В картине главные роли исполняют Анджелина Джоли, Морган Фримен и Константин Хабенский.

Фильм Бекмамбетова занимает шестое место в топе самых просматриваемых фильмов.

В студии Бекмамбетова Bazelevs радуются такому достижению. В аккаунтах компании в социальных сетях отмечают, что зрительское признание стало для них "внезапным поводом для гордости".

Ранее народный артист РФ Николай Бурляев рассказал, как спасти кинематограф и культуру в России.