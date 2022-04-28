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Автор Маргарита Кичерова

Николай Бурляев рассказал, как спасти кинематограф и культуру в России

Культура

Что должно сделать Министерство культуры, чтобы спасти отечественную культуру; какова в этом роль западных санкций и российского кинематографа, а также о том, почему цензура — это благо, рассказал Pravda.Ru депутат Госдумы VIII созыва, народный артист России Николай Бурляев.

Николай Бурляев рассказал, как спасти кинематограф и культуру в России

Возвращение российского кино

— Николай Петрович, какие проблемы культуры существуют сегодня?

— Всё те же проблемы, которые были 30 лет с начала перестройки. Государство выпустило культуру из рук, появилась вседозволенность. Российский кинопрокат стал отделением американского кинопроката, начали понижать духовный уровень нашего народа.

Культура и рынок — понятия несовместимые. Задача культуры — поднимать дух нации, просветлять народ. Задача рынка — делать деньги, чем и занимается наш кинематограф. Слава Богу, Америка ушла с наших экранов.

Я предложил в Госдуме министру культуры наполнить наши кинотеатры российскими кинопроизведениями прошлых лет, которые прошли уже мимо двух поколений. Их надо возвращать на экраны и подавать как премьеры.

Я вчера показывал в кадетском корпусе фильм "Иваново детство". Какой был интерес у детей, которые видят пример подвига их ровесника в годы Великой Отечественной войны! Нужно оцифровывать эти фильмы и давать рекламу по первым каналам, как они давали раньше рекламу всякой чепухе — фильмам, которые недостойны того, чтобы так внедрять их в сознание. Нужно круто всё менять.

— Не будет ли это выглядеть цензурой?

— Не надо бояться этого слова. Про "наше всё", Александра Сергеевича Пушкина, говорили, что он от цензуры натерпелся. Что за бред? У него был личный цензор — царь. Я был бы счастлив, если бы моим цензором был Путин. Вот что написал Пушкин:

"Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно иметь цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в голову взбредет. И государство вправе остановить раздачу рукописей".

Так что не надо бояться цензуры. Особенно когда моих коллег так занесло, что они на государственные деньги проталкивали:

  • порнографию,
  • гомосексуализм,
  • мат,
  • презрение к обществу,
  • к президенту.

С этим надо заканчивать.

— Отмечу, что одновременно происходило искажение исторической правды.

Новая идеология

— Будет ли в этом году фестиваль "Золотой витязь"?

— Каждый год я ради "Золотого витязя" одолеваю трудности. Уж такое отношение к православному славянскому патриотическому кинофоруму у всех чиновников. "Золотой Витязь" — это флагман новой государственной культурной политики, он провозгласил понятие "традиционные духовно-нравственные ценности". Государство должно помогать "Золотому витязю", а не миллиарды давать:

  • на пустые фильмы и спектакли,
  • маргинального "Кинотавра".

Откуда у чиновников Минкультуры скрытая русофобия, такое пренебрежение к своим корням, традициям?

— Происходит обесценивание русской культуры, размывание её самобытности. Абсолютно согласна с вами. Каковы перспективы развития нашей культуры?

— Перспективы хорошие. Мы закладываем в этом году в бюджет на культуру 0,7% от ВВП. Я предложил Госдуме 3% ВВП, как у Минобороны, поскольку культура — это самое главное. Потеряем душу — потеряем государство, поколение. Нужно будет принимать идеологию российского государства.

Не нужно бояться слова "идеология". Это переводится как "наука об идее, идеале". Разве Российское государство не имеет право на свой идеал и свою идею?

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы николай бурляев маргарита кичерова
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