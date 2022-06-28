Россия столкнулась с серьезными испытаниями, но у нее есть все, чтобы выйти из них достойно. Таков вывод нумеролога Владимира Кузнецова, подготовившего прогноз, касающийся будущего нашей страны.
По словам нумеролога, в июле российская экономика будет оставаться "в стадии качелей": нестабильной, но без потрясающих ее изменений.
"Россия уже переломила ситуацию на мировой арене в свою пользу, и в июле преимущества ее возрастут". Особенно успешно пойдёт наращивание потенциала собственного производства.
В целом, по прогнозу Кузнецова, россиянам не стоит опасаться финансовых потрясений — у государства есть необходимые средства, чтобы поддерживать своих граждан, а российский бюджет располагает хорошими ресурсами.
2022 год проходит под цифрой +5. Это значит, что для россиян настало время сплочения и объединения. А ещё демонстрации всему миру, что мы — очень крепкая нация.
Совсем скоро страна заручится поддержкой новых союзников.
С 30 июня 2022 года и по 7 июля 2022 год россиян ждёт улучшение экономической ситуации, а с 23-его и до конца месяца — реальный экономический рост.
Однако, несмотря на успехи экономики общий настрой россиян будет характеризоваться временным эмоциональным спадом .
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