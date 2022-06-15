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Автор Ольга Лебедева

Пока США убеждают мир в изоляции России, Никарагуа доказывает обратное

Мир

Пока западные СМИ тиражируют заявления Джо Байдена и европейских политиков о том, что Россия находится на пороге экономического краха, а мир избегает общения с Москвой, объективная реальность говорит об обратном.

Пока США убеждают мир в изоляции России, Никарагуа доказывает обратное

Так заявил обозреватель независимого американского портала ZeroHedge Тайлер Дерден.

По его словам, недавнее заявление президента Никарагуа Даниэля Ортеги о том, что он разрешит "российским войскам, кораблям и самолётам войти в регион для гуманитарных операций", безусловно, "нарушит нынешний основной нарратив о том, что Россия была изолирована от остального мира западными санкциями".

Санкции провалились

Американский аналитик напоминает, что Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и другие страны "продолжают устойчивую торговлю с Россией, несмотря на санкции США и ЕС":

"Китай и Индия увеличили закупки российской нефти, устранив из механизма взаимных расчётов доллар. Да, Россия сталкивается с экономической неопределённостью после удаления из системы транзакций SWIFT и прекращения деловой активности западных корпораций. Тем не менее, российская валюта остаётся здоровой и неповреждённой после того, как российский центральный банк привязал рубль к расчётам за газ, а также после того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "обсуждает" возможность привязки золота к рублю.

Международная торговля, похоже, не замедляется. Российская экономика фактически переживает бум, а налоговые поступления растут", — пишет Дерден, констатируя: — В целом, похоже, что санкции НАТО провалились".

Россия укореняется на Американском континенте

Обозреватель ZeroHedge отмечает также, что Россия укрепляет свои позиции в Центральной Америке:

"Никарагуа теперь открывает свою территорию для российских военных операций. Российские войска в Центральной Америке и интенсивная торговля с Бразилией предполагают, что в будущем всё больше стран в Северной и Южной Америке будут расширять отношения с Кремлём, особенно в условиях продолжающегося инфляционного кризиса".

По мнению американского аналитика, "странная попытка" коллективного Запада устроить обструкцию России, замаскировав её под ответ на "войну на Украине", "наткнулась на стену под названием "реальность” — экономические проблемы всегда превосходят социальную политику".

Читатели ZeroHedge: Россия в своём праве

Статья Тайлера Дердена, опубликованная на сайте, получила много откликов читателей. И, что самое интересное, рядовые американцы, посчитавшие нужным высказать своё мнение по затронутому автором материала вопросу, оказались "на стороне России".

Вот, что пишут люди:

"Почему бы и нет? Если мы можем вести непрекращающиеся войны в их полушарии, причём, необъявленные, то почему они не могут оказывать гуманитарную помощь странам нашего полушария? Иностранные державы, оказывающие гуманитарную помощь в нашем полушарии, не являются нарушением доктрины Монро, тем более, что русские находятся там по приглашению", — пользователь с ником "Билл".

"НАТО — это фарс. Европа имеет в пять раз больше населения, чем в России, и кратное экономическое богатство и власть. Даже вместе у них нет ни желания, ни возможности бросить вызов России. Всё, что они могут сделать, это отправить некоторое оружие (которое попадает на чёрные рынки) или не покупать российский природный газ. НАТО — не более, чем бумажный тигр. Кроме нескольких восточноевропейских стран, европейцы даже не будут защищать свои границы от мусульманских и африканских орд", — anonim.

"При prezzJB США резко сократились во всех отношениях, весь мир видит это. Удивительно, что за такое короткое время США пришли в упадок там, где они больше не могут решать национальные проблемы, мир тоже это видит". — Дарт Скиппи.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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