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Автор Антон Куликов

Как Бразилия и Мексика могут унизить администрацию Байдена

Мир

Администрация Джо Байдена прилагает большие усилия, чтобы Саммит Америк, который должен пройти в Лос-Анджелесе, был успешным. Однако никакой уверенности в этом нет. И более того, саммит может стать большим унижением для администрации США.

Как Бразилия и Мексика могут унизить администрацию Байдена

Дело в том, что в саммите могут отказаться принять участие президенты Бразилии и Мексики — Жаир Болсонару и Андрес Мануэль Лопес Обрадор. А отказаться они могут, если Вашингтон выполнит своё обещание не приглашать на саммит представителей "автократических" государств, сообщает The New York Times.

К таковым в Белом доме относят Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. И нежелание Вашингтона приглашать представителей этих государств уже вызвало резкую критику со стороны президента Мексики.

"Растущее число глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе президенты Мексики и Бразилии — двух крупнейших стран региона, — рассматривают возможность даже не появляться, угрожая нанести унизительный удар по Белому дому", — отмечает NYT.

По словам Обрадора, если представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа не пригласят, то он лично на саммит не поедет, хотя делегация Мексики в Лос-Анджелесе будет.

Мнение президента Мексики поддержали лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских государств. Как рассказали NYT источники в правительстве Бразилии, схожие взгляды и у бразильского лидера Жаира Болсонару.

Что, кстати, не совсем понятно, поскольку Болсонару часто называют крайне правым, и ранее он не был замечен в симпатиях к Кубе или Венесуэле. Скорее напротив — после того, как он стал президентом, отношения этих стран с Бразилией резко ухудшились.

Время подумать у американской администрации есть, официальных приглашений ещё не рассылали.

Стоит заметить, что ещё одно начинание Вашингтона уже завершилось неудачей. В итоговой декларации саммита США и стран АСЕАН американской администрации не удалось добиться упоминания осуждения России. Представители стран Юго-Восточной Азии отказались это делать, несмотря на призывы Джо Байдена.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы мексика бразилия жаир болсонару
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